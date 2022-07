Suíça abre 2 a 0, mas Portugal busca empate na Eurocopa feminina

Resultado deixa as equipes com um ponto cada no Grupo C, que também tem Holanda e Suécia

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Empate veio depois do intervalo, após início avassalador das suíças



Na abertura do Grupo C da Eurocopa feminina, as seleções de Portugal e Suíça empataram em 2 a 2 neste sábado, 09. As suíças abriram o placar logo aos dois minutos com Sow. Três minutos depois, Kiwic ampliou a vantagem em um começo relâmpago. Depois do início avassalador, a vida de Portugal parecia difícil, mas mudou no segundo tempo. Aos 13 minutos, Diana Gomes fez o primeiro e aos 20 minutos, Jéssica Silva empatou. O resultado deixa as equipes com 1 ponto cada, no grupo que ainda tem Holanda e Suécia, que se enfrentam na tarde deste sábado. As duas primeiras de cada chave avançam de fase. Na próxima rodada, a Suíça enfrenta a Suécia e Portugal joga contra as atuais campeãs, Holanda.