Supercomputador prevê final da Copa do Mundo entre Portugal e Argentina; veja quem venceu

Pesquisa se baseou em jogos das Copas de 2006, 2010, 2014 e 2018 e projetou decisão entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Reprodução/ Instagram @ronaldo e @leomessi Nas casas de aposta, nenhuma das duas seleções aparecem entre as favoritas ao título



A Copa do Mundo de 2022 começará no dia 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador, válida pelo Grupo A do torneio. Ao todo, 32 seleções disputarão o título de campeã mundial. Entretanto, mesmo antes da bola rolar, um supercomputador já previu as duas seleções que disputarão a final e quem ficará com o título. Segundo a máquina, Argentina de Lionel Messi e Portugal de Cristiano Ronaldo irão decidir o título, com os hermanos levando a melhor nos pênaltis e sagrando-se tricampeões mundiais. A pesquisa foi feita pela BCA Research e publicada no relatório “The Most Important Of All Unimportant Forecasts 2nd Edition: 2022 FIFA World Cup“. Para chegar aos resultados, a BCA se baseou em estatísticas de jogadores do game Fifa Soccer, em uma amostra de 192 jogos da fase de grupos e de 64 partidas eliminatórias disputadas nas Copas do Mundo de 2006, 2010, 2014 e 2018. Apesar de colocar a Argentina como campeã, o supercomputador diz que a vitória dos hermanos só tem 7% de chance de se concretizar. Nas casas de apostas, aparece atrás de Brasil e França na lista de favoritas ao título.