Taffarel deixa a função de preparador de goleiros no Liverpool

O Liverpool anunciou nesta quarta-feira (2) o desligamento do tetracampeão Taffarel da função de treinador de goleiros por meio de nota divulgada em seu site oficial. O brasileiro vai ser substituído por Xavi Valero, que retorna ao clube. A mudança é parte de uma reformulação que vem sendo feita no departamento de futebol. Fabian Otte, que trabalhava junto com Taffarel, também deixa o clube inglês. “Se despedindo do departamento de goleiros dos Reds antes da próxima campanha estão Fabian Otte e Claudio Taffarel. Todos na LFC agradecem a Fabian e Claudio por suas contribuições e lhes desejam o melhor futuro”, diz parte do comunicado. Taffarel ingressou no Liverpool em novembro de 2021, quando o alemão Jürgen Klopp comandava o elenco de profissionais. Ele deixa o clube após a conquista do título da Premier League sob o comando do treinador Arne Slot.

Além de trabalhar no clube inglês, Taffarel conciliava suas funções com a seleção brasileira, onde integrava a comissão técnica. Com a chegada de Carlo Ancelotti, ele continua responsável pela preparação dos goleiros. Titular em três edições de Copa do Mundo, o goleiro revelado pelo Internacional participou de duas finais. Em 1994, contra a Itália, ele deu a volta olímpica em disputa realizada nos Estados Unidos. Quatro anos depois, na França, o ex-jogador ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelos anfitriões. Em 1990, na Itália, o Brasil acabou eliminado de forma precoce ao cair diante da Argentina nas oitavas de final.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias