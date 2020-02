Técnico do PSG não confirma Neymar em partida da Champions League

EFE/EPA/YOAN VALAT

O técnico Thomas Tuchel não garantiu a presença de Neymar na partida de ida das oitavas de final da Champions League, na próxima terça-feira (18), contra o Borussia Dortmund. O atacante sofreu uma pancada no duelo contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês, no dia 1º de fevereiro, e não atua desde então.

Nesta quarta-feira (12), após a goleada do PSG para cima do Dijon por 6 a 1, o treinador alemão não cravou Neymar na partida pela Champions.

“Não posso dizer 100% que ele poderá jogar contra o Dortmund”, iniciou.

Antes do mata-mata, o PSG encara o Amiens, no sábado (15), pelo Campeonato Francês. Tuchel preferiu também não comentar uma possível escalação do brasileiro.

“Não sei, discutiremos e decidiremos na sexta-feira, o mais tarde possível. Você não pode arriscar sua condição física”, explicou.