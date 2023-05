Scottie Pippen chama Michael Jordan de ‘jogador horrível’ e vê LeBron James como o maior da história do basquete

Ex-companheiros de Chicago Bulls, dupla foi vencedora, mas protagonizou desentendimentos

Divulgação/ Netflix Scottie Pippen e Michael Jordan foram companheiros de time no Chicago Bulls dos anos 90



O ex-jogador de basquete Scottie Pippen agitou o mundo dos esportes ao declarar nesta sexta-feira, 26, que LeBron James será o maior jogador da história do basquete mundial. Companheiro de Michael Jordan no Chicago Bulls vencedor dos anos 1990, Pippen ressaltou que LeBron é melhor que o ex-parceiro nas estatísticas e que Jordan era “um jogador horrível”. “Estatisticamente, LeBron James será o maior jogador na história do basquete. Eu vi Michael Jordan jogar antes de eu chegar no Bulls, vocês viram, ele era um jogador horrível, um jogador horrível de se jogar junto. Era só 1×1, tentando arremessos ruins. Aí do nada nos tornamos um time vencedor, e esqueceram quem ele era”, disse Pippen durante live. Ele e Jordan tiveram alguns desentendimentos quando jogavam no Bulls, e isso é evidente no documentário ‘The Last Dance’, que conta a última temporada de Jordan no basquete. Lebron vai para a sua 21ª temporada de NBA em 2024 e acumula recordes impressionantes.

Nesta temporada, ele se tornou o maior cestinha de toda a história ao marcar 30 mil pontos; também ultrapassou Mark Jackson e Steve Nash na lista de mais assistências na história e é o primeiro a atingir a marca de 40 pontos contra todas as 30 franquias da NBA. LeBron também é o primeiro jogador da história a anotar 30 pontos em 100 partidas jogando por três times diferentes (Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers e Miami Heat); o primeiro a vencer o MVP das Finais por três equipes diferentes; o único a bater 30 mil pontos, 10 mil rebotes e 10 mil assistências, além de ter recorde de All-Star Games (19) e do All-NBA team (18). Ele é quem tem o maior número de vitórias em playoffs e marcou, pelo menos, mil pontos em todas as 20 temporadas que atuou.