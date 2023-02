Teste de DNA aponta que houve penetração de Daniel Alves em mulher que o denuncia, diz jornal

Segundo publicação do jornal ‘El Periódico’, restos de sêmen coletados das amostras intravaginais da vítima são mesmo do atleta de 39 anos

Ulises Ruiz / AFP Acusado de praticar violência sexual, Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro



Preso desde 20 de janeiro após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos, Daniel Alves viu sua situação piorar na Espanha. De acordo com matéria publicada pelo jornal espanhol “El Periódico” nesta sexta-feira, 10, os resultados do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses mostram que houve penetração do jogador na mulher que o denuncia. Segundo apuração do diário local, os restos de sêmen coletados das amostras intravaginais da vítima são mesmo do atleta de 39 anos. Além disso, o DNA do lateral direito bateu com as amostras de sêmen encontradas na roupa íntima da denunciante, no chão do banheiro da discoteca e no vestido que a jovem entregou à perícia quando formalizou a queixa.

Daniel Alves mudou de versões três vezes desde o caso vir à tona. Inicialmente, a lenda do Barcelona disse que não conhecia a mulher que o acusa. Depois, o jogador afirmou que a jovem havia feito apenas sexo oral nele. Por fim, o jogador com longa passagem pela seleção brasileira, segundo o jornal “El Tiempo”, teria confirmado a penetração, mas reiterado que o ato aconteceu de maneira consensual. A jovem de 23 anos, por sua vez, diz ter sido abusada e violentada por Dani em uma boate, no dia 30 de dezembro do ano passado, na Catalunha. Além do depoimento, ela conta com vídeos de câmeras de segurança do local e exames de corpo de delito para provar o crime — a mulher não busca ser indenizada.

Na semana passada, os advogados de Daniel Alves recorreram do pedido de prisão preventiva. Para tentar a liberação, a defesa de Daniel Alves alegou que o jogador tem residência na Catalunha e possui algumas empresas no país europeu. Outro argumento é o fato que o contrato com o Pumas (México) foi rescindido e, desta forma, o acusado não teria obrigação de retornar ao país norte-americano. A defesa ainda afirma que o atleta está disposto a entregar seu passaporte espanhol, pagar uma fiança elevada ou comparecer frequentemente ao tribunal e até usar tornozeleira eletrônica. Recentemente, os advogados também disseram que o brasileiro sofreu uma “queda significativa de renda” e não teria mais risco de fuga da Espanha.

Já no início desta semana, porém, O Ministério Público da Espanha se manifestou contrário à libertação provisória de Daniel Alves. O órgão apresentou uma petição ao Tribunal de Instrução 15 de Barcelona solicitando que o jogador de 39 anos continue detido no Centro Penitenciário de Brians 2. Além disso, o MP rechaça medidas cautelares, como apreensão do passaporte, comparecimentos diários perante o juiz e uso de pulseira eletrônica. O tribunal, agora, deverá decidir nos próximos dias sobre a situação do ídolo do Barcelona, levando em consideração petições apresentados pelo Ministério Público e pelos advogados da mulher que acusa o veterano.