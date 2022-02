Thomas Tuchel desembarca em Abu Dhabi para comandar o Chelsea na final do Mundial

Através das redes sociais, os ‘Blues’ exibiram o momento em que o técnico alemão reencontrou o restante da delegação, que busca conquistar o título inédito diante do Palmeiras

Reprodução/ChelseaFC Thomas Tuchel (à direita) cumprimentando os colegas de Chelsea antes da final do Mundial de Clubes



O Chelsea contará com o seu treinador na decisão do Mundial de Clubes diante do Palmeiras, marcada para este sábado, 12, às 13h30 (de Brasília). Na tarde desta sexta-feira, Thomas Tuchel desembarcou em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, após testar negativo para a Covid-19. Através das redes sociais, os “Blues” exibiram o momento em que o técnico alemão se juntou ao restante da delegação, que busca o título inédito. Infectado pelo novo coronavírus, o comandante não esteve à beira do campo na semifinal diante do Al Hilal e perdeu quase toda a preparação para o duelo contra o Alviverde, sendo substituído pelo auxiliar Zsolt Low.