Time da Itália demite técnico e recontrata dois dias depois; entenda

Treinador foi demitido no domingo após derrota de 8 a 2 pelo Campeonato Italiano

EFE/EPA/MASSIMO PICA Davide Nicola após sua equipe ser goleada por 8 a 2



O técnico Davide Nicola viveu uma situação um tanto quanto curiosa. Ele foi demitido do cargo de treinador da Salernitana, time que disputa a Séria A do Campeonato Italiano, após a derrota de 8 a 2 para a Atalanta no último domingo, 16. Nesta quarta-feira, 18, dois dias depois da demissão, o próprio Nicola anunciou seu retorno ao time. A volta não foi anunciada pelo clube, porém a Salernitana compartilhou um texto publicado por Nicola em seu Instagram onde explica o ocorrido. “Ontem, recebi um telefonema do presidente Iervolino (Danilo Iervolino, presidente do clube) que me explicou as razões de sua decisão que tomou com amargura, mas que marcaria a descontinuidade após o terrível jogo contra o Atalanta. Faço o mea culpa, assumindo todas as responsabilidades pelo desempenho inadequado e consequente pesada derrota”, diz trecho da nota. O treinador explicou o porque Danilo Iervolino o recontratou 48 horas depois da sua demissão. “Pedi com todas as minhas forças ao presidente que revisse a cláusula, sabendo que estava tocando em uma alma humana que tem uma profunda sensibilidade para entender e deseja fortemente construir um futebol diferente. Agradeço ao Presidente por me ter chamado, esta é a demonstração de que o novo futebol é um futebol de paixão e de coração e por isso quero retribuir a sua confiança com todas as minhas forças e com toda a minha paixão que eu tenho”, disse Nicola.

A Salernitana ocupa a 16ª colocação no Campeonato Italiano, com 18 pontos. Apenas nove pontos separa a equipe do primeiro time da zona do rebaixamento, o Verona. A Salernitana não terá vida fácil na próxima rodada. O time recebe o Napoli, líder da competição, no sábado, 21, e tentará buscar sua quinto vitória no campeonato.