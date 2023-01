Usain Bolt sofre golpe, perde mais de R$ 50 milhões e desabafa: ‘Mundo cheio de mentiras’

Ex-campeão olímpico de atletismo investiu dez milhões de dólares em uma empresa de criptoativos, acusada de roubar seus clientes; autoridades jamaicanas investigam o caso

Martin BUREAU / AFP O velocista olímpico jamaicano Usain Bolt posa durante uma sessão de fotos enquanto lança uma nova marca de patinetes elétricos chamada "Bolt" em Paris, em 15 de maio de 2019



O velocista Usain Bolt utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 18, para publicar um desabafo após sofrer um golpe de US$ 10 milhões – quase R$ 51 milhões. Na mensagem, o medalhista olímpico questiona: “Em um mundo cheio de mentiras, onde está a verdade?” Em seguida, o jamaicano diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal no mundo. A fala do ícone do esporte ocorre após a enorme perda financeira de sua fortuna, que aconteceu após um investimento na empresa Stocks and Securities Limited (SSL). As autoridades jamaicanas colocaram a empresa sob “intensa supervisão” e passaram a acompanhar o caso de perto. Após a transferência dos recursos por parte de Bolt, a empresa teria desaparecido com o dinheiro. Segundo informações da mídia local, a SSL é acusada de roubar US$ 1,2 bilhão de investimentos – mais de R$ 6 bilhões. Nugent Walker, agente de Bolt, afirmou que “todas as medidas apropriadas foram e serão tomadas para chegar ao fundo deste assunto. Todo o seu portfólio está sendo revisado”. A empresa acusada de golpe afirmou que realiza uma investigação interna que apontou, de maneira preliminar, que um ex-funcionário teria sido o responsável por uma ‘fraude massiva’.