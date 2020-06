Time de Beckham enfrentará Orlando na abertura de torneio de retorno da MLS

Reprodução/Twitter Beckham é dono do Inter Miami, dos Estados Unidos



A MLS, principal liga de futebol dos Estados Unidos, realizará um torneio de verão com 54 jogos que marcará o retorno às atividades após a paralisação provocada pela pandemia de Covid-19 e será iniciado no dia 8 de julho com um duelo entre Orlando City e Inter Miami, franquia de propriedade de David Beckham.

A competição, denominada MLS Is Back (“A MLS está de volta”, em tradução livre), será realizada no complexo esportivo da Disney, em Orlando e terá formato semelhante ao da Copa do Mundo, mas com 26 equipes. Os grupos, cinco deles com quatro equipes cada e um com seis concorrentes, entre eles os dois times responsáveis pelo duelo inaugural, foram sorteados nesta quinta.

Os dois primeiros colocados de cada grupo, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados, passarão para as oitavas de final. Cada equipe jogará um mínimo de três partidas e um máximo de sete, com final marcada para 11 de agosto.

Dadas as atuais preocupações com o coronavírus, os jogadores viverão dentro de uma “bolha”, hospedando-se no mesmo hotel e passando por check-ups médicos regulares.

O vencedor do torneio ganhará pontos para a competição regular da MLS, que será retomada posteriormente, vaga automática para a Liga dos Campeões da Concacaf 2021-2022 e um prêmio de US$ 1,1 milhão. O cronograma para a liga tradicional, no entanto, ainda não foi definido.

Os grupos do torneio MLS Is Back são os seguintes: