Time de Iniesta, Villa e Podolski vence Copa do Imperador no Japão

Divulgação Vissel Kobe venceu a Copa do Imperador 2019



O Vissel Kobe, clube que conta com David Villa, Andrés Iniesta e Lukas Podolski, começou 2020 com o pé direito. Nesta quarta-feira (1º), a equipe japonesa sagrou-se campeã da Copa do Imperador ao bater o Kashima Antlers por 2 a 0, em Tóquio. O confronto marcou a despedida do atacante espanhol de 38 anos dos gramados.

Na decisão do tradicional torneio japonês, o Vissel Kobe abriu o placar logo aos 18 minutos com gol contra do defensor Inukai. Ainda no primeiro tempo, o atacante Fujimoto ampliou o placar de pênalti e deu mais tranquilidade ao grupo treinado pelo alemão Thorsten Fink.

Depois do intervalo, o Kashima Antlets, que conta com os brasileiros Bueno, Serginho e Léo Silva, até tentou uma reação, mas pararam no sistema defensivo do rival.

Reserva na final, David Villa entrou já nos acréscimos da etapa final para participar da sua última partida como jogador profissional. Multicampeão, o ex-Barcelona já havia avisado em novembro que penduraria as chuteiras.