Titular da Bélgica sofre fratura e pode perder a Copa do Mundo

Lateral sofreu lesão no rosto durante partida do Borussia Dortmund pela Copa da Alemanha e passou por cirurgia

JOHN THYS / AFP Meunier foi um dos destaques da Bélgica na Copa do Mundo de 2018, com um gol e duas assistências



Considerada uma das favoritas ao título, a Bélgica pode perder um de seus principais nomes para a Copa do Mundo. Isso porque o lateral-direito Thomas Meunier sofreu uma fratura no rosto durante uma partida do Borussia Dortmund, da Alemanha, clube que defende. A lesão aconteceu na quarta-feira, 19, quando o Dortmund venceu o Hannover pela Copa da Alemanha por 2 a 0. Segundo o clube, Meunier passou por uma cirurgia bem sucedida, mas informou que o belga não retornará aos gramados antes da pausa para a Copa do Mundo, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Entretanto, o clube disse que o jogador está com esperanças de poder disputar a Copa. A estreia da Bélgica está marcada para o dia 23 de novembro, contra o Canadá. Além deles, os belgas enfrentam o Marrocos e a Croácia na primeira fase. Em 2018, Meunier foi um dos destaques da equipe da Bélgica, marcando um gol e dando duas assistências no torneio.