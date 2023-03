Com criança no colo, torcedor do Inter invade gramado e agride jogador do Caxias

Jogo, válido pelas semifinais do Gauchão, terminou com confusão generalizada no Beira-Rio

Reprodução/Premiere Torcedor com criança no colo invade gramado e agride jogador do Caxias



Um torcedor do Internacional, com uma criança no colo, invadiu o gramado do Beira-Rio após o apito final da partida contra o Caxias e agrediu um jogador do Grená do Povo. Vídeos do momento em que a agressão acontece viralizam nas redes sociais. O torcedor sai das arquibancadas e corre até o lateral-esquerdo do Caxias, Dudu Mandai, e o chuta. Jogadores do time vão para cima do torcedor, mas desistem imediatamente ao ver que ele estava com uma menina no colo. O duelo entre Inter e Caxias, válido pelas semifinais do Gauchão, foi emocionante nos 90 minutos e teve que ser decidido nas penalidades. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Caxias venceu o Inter por 5 a 4 nos pênaltis. Houve confusão generalizada. Jogadores dos dois times trocaram agressões e torcedores invadiram o gramado. Logo em seguida, o torcedor com a criança no colo agride o atleta do Caxias. A confusão começou ainda durante as penalidades. Matheus Dias, do Inter, e Guedes, do Caxias, se desentenderam durante as cobranças e foram expulsos. Depois de acabar a disputa, o atacante Wesley, que decretou a vitória do Grená do Povo e que pertence ao Grêmio (rival do Inter), colocou as mãos nos ouvidos em frente ao goleiro colorado, se dirigindo a maior parte dos torcedores do Beira-Rio. Os jogadores do Inter correram para tirar satisfação e a confusão generalizada se iniciou. Agora, o Caxias vai enfrentar o Grêmio na final do Gauchão.