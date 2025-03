Torcedor do Rangers morre em acidente de trânsito antes de partida pela Liga Europa

Tragédia ocorreu poucas horas antes da partida contra o Fenerbahçe, equipe comandada por José Mourinho, válida pelas oitavas de final do torneio; a identidade do fã não foi revelada

Reprodução/Instagram/@rangersfc O Rangers emitiu um comunicado oficial lamentando a tragédia, onde expressou suas condolências à família e aos amigos do torcedor



Um torcedor do Rangers faleceu nesta quinta-feira (6) em Istambul, na Turquia, poucas horas antes da partida do time escocês contra o Fenerbahçe, válida pelas oitavas de final da Liga Europa. A causa da morte foi um acidente de trânsito, e a identidade do fã ainda não foi revelada. O Rangers emitiu um comunicado oficial lamentando a tragédia, onde expressou suas condolências à família e aos amigos do torcedor falecido. A equipe escocesa demonstrou solidariedade “Estamos devastados com a notícia do falecimento de um de nossos torcedores em um acidente de trânsito durante a noite em Istambul. Os pensamentos de todos no clube estão com sua família e amigos neste momento incrivelmente difícil”. “Estamos em contato constante com as autoridades turcas e britânicas sobre este trágico incidente”, completou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Ficamos sabendo, com profundo pesar, que um torcedor do Rangers que veio a Istambul para apoiar seu time na primeira partida das oitavas de final da Liga Europa faleceu em decorrência de um acidente de trânsito. Gostaríamos de expressar nossas condolências à família do torcedor falecido, ao Rangers e à comunidade”, disse o Fenerbahçe. A tragédia trouxe um clima de luto antes do esperado confronto entre as duas equipes. A partida entre Rangers e Fenerbahçe começou às 14h45, no estádio Sukru Saracoglu, onde o clube escocês lidera o placar por 2 a 1.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rangers Football Club (@rangersfc)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira