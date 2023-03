Torcedor invade o gramado e dá soco na cara de jogador da Fiorentina na Conference League

Alessandro Bianco foi agredido enquanto comemorava o gol da equipe italiana, que venceu o Sivasspor por 4 a 1

Reprodução/ instagram @bianco_42 e EFE/EPA/ERDEM SAHIN Bianco brincou com a situação do seu nariz após o soco em campo



Um jogador da Fiorentina foi agredido em campo nesta quinta-feira, 16, durante jogo contra o Sivasspor, pelas oitavas de final da Conference League. O italiano Alessandro Bianco levou um soco na cara enquanto comemorava um dos gols da equipe italiana, que venceu por 4 a 1 e avançou para as quartas de final. Dois torcedores do time turco entraram no gramado e um deles conseguiu acertar Bianco antes de a segurança intervir. Após a partida, o meio-campista postou uma imagem no Instagrem de seu nariz sangrando com a legenda “nada mal”. O jogo aconteceu no estádio New 4 Eylul, em Sivas, na Turquia, e o Sivasspor pode sofrer punições pela agressão. A Fiorentina tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0 e manteve a vantagem. Os donos da casa saíram na frente com Yesilyurt, aos 35 minutos. O brasileiro Arthur Cabral empatou aos 44 minutos. No segundo tempo, Milenkovic virou aos 17, Goutas fez contra aos 33 e Castrovilli fechou com o gol aos 44 minutos, justamente quando Bianco foi agredido. A Conference League é a “terceira liga” da Uefa na Europa.