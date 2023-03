Kléber Gladiador critica gestão de Ronaldo no Cruzeiro: ‘Comprou o clube para ganhar dinheiro’ 

Campeão mineiro em 2009 com a Raposa, o ex-jogador disse que o cruzeiro não comemorará um título tão cedo

Reprodução/Ronaldo TV Ronaldo Fenômeno é dono da SAF Cruzeiro



Campeão mineiro com o Cruzeiro em 2009, Kléber Gladiador criticou a gestão de Ronaldo Nazário, sócio majoritário da Raposa, em entrevista ao “Canal do Benja”. De acordo com o ex-jogador, o “Fenômeno” comprou o clube para “ganhar dinheiro” e o cruzeiro não comemorá um título tão cedo. “O Cruzeiro não é Red Bull. O Cruzeiro tem torcida! A maior torcida fora do eixo, inclusive. É um clube tradicional, campeão de tudo. O Ronaldo comprou para investir, não é para ganhar título. É o que está acontecendo. Vai virar um time ‘barriga de alugel’. Vai ser para ganhar dinheiro, não títulos. E esse era o maior medo do torcedor cruzeirense. Primeiro, todo clube tem dívida. Alguns clubes têm dividas maiores que a do Cruzeiro. Então, não é que ele tirou o Cruzeiro do hospital. O time subiria de divisão sem o Ronaldo. Não é uma equipe pequena. Não é a Portuguesa! Tem muita gente com dinheiro que poderia investir. Acabou sendo comprado pelo Ronaldo, que vai fazer um time para vender jogador. Isso é péssimo para um clube tão grande. Torcedor não vai ver título tão cedo. O Ronaldo quer vender, ganhar dinheiro”, disparou.

No último domingo, 12, Ronaldo Fenômeno foi xingado pelos torcedores após a derrota do Cruzeiro para o América-MG, fora de casa, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Através das redes sociais, o “Fenômeno” afirmou estar chateado com a situação e prometeu uma gestão séria. “Hoje foi um dia muito triste pra mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital”, declarou via redes sociais.