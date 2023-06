Botafogo vence, se isola ainda mais na liderança e apresenta ao Palmeiras sua segunda derrota no Brasileirão

Equipe de Abel Ferreira teve maior domínio do jogo, mas perdeu por 1 a 0; com o resultado, time paulista caiu para a terceira posição

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho Soares, do Botafogo, comemora com colegas após marcar seu gol sobre o Palmeiras durante partida válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro disputada no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo, na tarde deste domingo, 25 de junho de 2023



O Palmeiras recebeu neste domingo, 25, o Botafogo no Allianz Parque pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo era entre o primeiro e o então segundo colocado da competição. Mostrando porque ocupam as primeiras colocações do torneio, as equipes fizeram um jogo bem disputado. O Palmeiras até chegou a ter vantagem nos minutos iniciais, chegando mais vezes ao gol de Lucas Perri, mas, em nenhuma das tentativas conseguiu converter em gol. Fazendo jus ao ditado de que ‘quem não faz, leva’, quem abriu o placar foi o time carioca com Tiquinho Soares, o artilheiro do Brasileirão. Ele chegou ao seu 10º gol. A equipe de Abel Ferreira não sentiu o gol, e continuou procurando abrir o placar. Eles conseguiram, aos 39 minutos. Após um cruzamento vindo pela direita, Gustavo Gomes, o zagueiro artilheiro, enfiou a bola para dentro do gol de Lucas Perri. O Palmeiras chegou a comemorar, porém, o VAR foi acionado e o gol anulado, porque, por um mínimo detalhe, o paraguaio estava à frente do jogador do Botafogo.

Os minutos finais da primeira etapa, que foi até 52 minutos, foi dominado pelo time de Abel, que pressionou o atual líder do campeonato, mas não conseguiu converter as chances em gol e foi para o vestiário atrás no placar. O segundo tempo retornou com a mesma intensidade do primeiro. Ambas as equipes tiveram boas chances de marcar. Inclusive, Victor Sá desperdiçou um contra-ataque que faria o Botafogo marcar o segundo e ficar mais tranquilo no jogo. Em outra tentativa, Luiz Henrique parou nas mãos de Weverton. Aos 34 minutos, Anderson Daronco, marcou pênalti para o Palmeiras em cima de Flaco Lopes. Rafael Veiga foi para bola e jogou para fora, desperdiçando a chance de empatar o jogo. Com o resultado, o time de Abel Ferreira chega a sua segunda derrota na competição e desce para a terceira colocação, pois o Grêmio goleou o Coritiba e assumiu a vice-liderança. O Palmeiras não perdia em casa desde julho de 2022 – eram 31 jogos de invencibilidade. O Botafogo nunca tinha vencido a equipe paulista no Allianz Parque, mas quebrou o tabu neste domingo.