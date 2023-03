Torcedores de Napoli e Eintracht Frankfurt brigam antes de jogo decisivo pela Liga dos Campeões; assista 

Torcedores do Napoli e Eintracht Frankfurt protagonizaram diversas brigas antes do duelo decisivo das oitavas de final da Liga dos Campeões, no estádio Diego Armando Maradona, nesta quarta-feira, 15. Mesmo sem ter acesso aos ingressos da partida, já que as autoridades italianas vetaram a entrada dos visitantes devido à confusão no jogo de ida, cerca de 600 torcedores alemães viajaram até a Itália e provocaram distúrbios na cidade de Nápoles. Desde a última terça-feira, ultras da equipe germânica atacaram ônibus, carros e estabelecimentos espalhados pela cidade sulista. Além disso, alguns confrontos com torcedores napolitanos foram registrados nas redes sociais. De acordo com a imprensa italiana, a situação foi controlada pelos policiais horas antes da bola rolar. No primeiro duelo, o Napoli ganhou do Frankfurt por 2 a 0 e deu um grande passo para a classificação às quartas de final.

Napoli🇮🇹clashed with Frankfurt🇩🇪 & Atalanta🇮🇹 in the city center of Naples today pic.twitter.com/IMhB6iA3Yh

Eintracht Frankfurt busses got attacked by Napoli supporters last night. Tonight the two will play against eachother in the Champions League.

Officially, fans from Frankfurt are banned from this match because of safety reasons. pic.twitter.com/io7nF2eKQQ

