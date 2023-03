Haaland faz 5 e City goleia o RB Leipzig por 7 a 0 nas oitavas da Liga dos Campeões

Norueguês se igualou a Messi e Luiz Adriano, os únicos com cinco gols em uma única partida da competição

Oli SCARFF / AFP Haaland tem 33 gols em 25 jogos na atual temporada do Manchester City



Erling Haaland espantou o mundo do futebol nesta terça-feira, 14. O norueguês marcou cinco gols na vitória por 7 a 0 do Manchester City contra o RB Leipzig, no Etihad Stadium, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões (8 a 1 no agregado). O atacante igualou Lionel Messi e Luiz Adriano, os únicos a marcarem cinco vezes em um mesmo jogo de Champions. Aos 60 minutos, ele foi substituído e saiu ovacionado pela torcida. A goleada do City começou de forma polêmica. Aos 22 do primeiro tempo, a arbitragem marcou um pênalti questionável para os ingleses e Haaland foi para a cobrança, abrindo o placar. Dois minutos depois, ele apareceu na pequena área para ampliar o marcador. Nos acréscimos, fez mais um. Logo no início do segundo tempo, Gundogan fez o 4º, mas a noite era do norueguês que marcou novamente aos 17 minutos e aproveitou rebote 22 minutos para fechar sua conta de 5 gols. O atacante tem uma média absurda de 33 gols em 25 jogos nesta temporada. Nos acréscimos, De Bruyne fez o sétimo. No outro jogo do dia, Porto e Inter de Milão empataram por 0 a 0, mas os italianos avançaram pela vitória na ida por 1 a 0.