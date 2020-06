Torcida do Liverpool ignora pedido de Klopp e vira a noite festejando o título nas ruas

Reprodução Torcida do Liverpool comemora o primeiro título de Premier League



Depois de 30 anos de jejum no Campeonato Inglês, o Liverpool conseguiu nesta quinta-feira o título nacional. Assim que a conquista foi confirmada com a vitória do Chelsea sobre o Manchester City, o técnico alemão Jurgen Klopp pediu aos torcedores que respeitassem o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. “Fiquem em casa ou apenas na porta (de suas casas). Mas nada mais do que isso”, disse. No entanto, não foi o que se viu nas ruas da cidade de Liverpool.

As restrições impostas pelo governo britânico por conta da pandemia da covid-19 não impediram que milhares de torcedores tomassem as ruas de Liverpool na noite desta quinta-feira, por mais que o clube tenha pedido para que evitassem aglomerações. Os arredores do estádio Anfield Road receberam fãs eufóricos com o fim da espera que durou três décadas.

Famílias inteiras, com crianças, foram até o local para celebrar o fim do jejum de títulos do Campeonato Inglês. Por volta de meia-noite (horário local), o clube apagou as luzes de sua arena, mas mesmo assim os torcedores continuaram fazendo festa.

Quem não achou graça nos festejos foi a polícia, que recordou que a região foi “afetada de forma desproporcional” pela pandemia, lembrando que as pessoas têm a responsabilidade de prevenir mais casos de covid-19. O comandante assistente da polícia de Merseyside, Rob Carden, elogiou os fãs que celebraram em casa e criticou aqueles que não aderiram às regras de isolamento.

“Infelizmente, como vimos durante o período de confinamento, nem todo mundo aderiu às regras impostas”, afirmou o policial ao jornal inglês The Guardian. “Apesar de a grande maioria das celebrações ter ocorrido sem qualquer incidente, um grande número de pessoas escolheu se reunir fora do estádio”, completou

Proprietário do clube, o empresário americano John William Henry enalteceu o feito alcançando. “Foi um ano incrível de sucesso excepcional, que atingiu o seu auge esta noite (de quinta-feira) com a conquista do título da Premier League”, afirmou o dirigente. “A conquista trouxe alívio e alegria para várias pessoas num ano tão trágico”, finalizou.

TORCIDA DO LIVERPOOL É OUTRO NÍVEL! QUE FESTA HOJE TÁ TUDO LIBERADO pic.twitter.com/KFWGdK4js8 — liverpool da depressão (CAMPEÃO DA PL 2020) (@Lfcdadepressao) June 25, 2020

*Com Estadão Conteúdo