Torcida do Napoli se despede de Maradona com reza, buzinaço e foguetório; assista

Reprodução/Twitter/@calciopédia Maradona foi homenageado pela torcida do Napoli



A torcida do Napoli se despediu de Diego Armando Maradona, o maior ídolo do clube italiano, se reunindo em frente ao mural do argentino, no Quartieri Spagnoli, em Nápoles, na Itália. Lá, centenas de torcedores prestaram homenagens ao ex-jogador, que morreu nesta quarta-feira, 25, devido à uma parada cardiorrespiratória, na cidade de Tigres, na Argentina. Enquanto diversas pessoas rezaram para o “Rei”, como ficou conhecido após sua passagem pelo time, outros passaram de carro fazendo um enorme buzinaço perto do mural. Além disso, foguetórios foram presenciados no local.

Comovidos, muitos torcedores também estão se dirigindo ao estádio San Paolo, do Napoli. Prefeito da cidade, Luigi de Magistris sugeriu que o clube alterasse o nome do estádio para Diego Armando Maradona – vale lembrar que este já é um nome de um campo na Argentina. O astro sagrou-se como maior ídolo da história do Napoli após vestir as cores do time por sete temporadas e ser protagonista nos títulos do Campeonato Italiano (1987 e 1990), da Copa da Uefa (1989), Copa da Itália (1987) e também Supercopa da Itália (1990), elevando a agremiação de patamar.