Torcidas rivais protestam contra presidente do Chile em clássico: ‘Assassino, igual ao Pinochet’

Reprodução/Twitter Prostetos contra presidente do Chile em clássico entre U.Católica e Colo Colo



O clássico entre Universidade Católica e Colo Colo, realizado no último sábado (18), em Santiago, pela semifinal da Copa do Chile, ficou marcado pelos protestos das torcidas rivais contra Sebastian Piñera. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível perceber que os torcedores se uniram para criticar o presidente do país.

Cantando alto, eles afirmaram que “Piñera é assassino, igual ao [Augusto] Pinochet”, comparando o atual mandatário do Chile com o ditador que comandou o país entre 1973 e 1990.

O ato aconteceu três meses após o início das manifestações de uma multidão, que se mostra contrária ao modelo econômico adotado por Piñera e exige medidas de combate à desigualdade no país.

De acordo com o Instituto Nacional de Direitos Humanos (INDH), dezenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas desde o começo dos protestos, em outubro de 2019.

Em campo, os times empataram em 1 a 1. Nas penalidades, o Colo Colo levou a melhor ao bater a Católica por 4 a 2 e se classificar para a final do torneio.