Tottenham anuncia o português Nuno Espírito Santo como novo técnico

Técnico chega para substituir o conterrâneo José Mourinho, demitido em abril

Reprodução/ Twitter @Spurs_PT Nuno Espírito Santo posa com a camisa do Tottenham



Depois de muito suspense – e especulações – o Tottenham anunciou nesta quarta-feira, 30, o nome de seu novo técnico. O português Nuno Espírito Santo, que estava no Wolverhampton, chega ao clube londrino com contrato até 2023. Nuno fez um grande trabalho no Wolves em seus quatro anos. Levou o clube de volta à primeira divisão e garantiu o sétimo lugar na tabela em suas duas primeiras temporadas, a melhor posição da equipe desde 1980. O Wolverhampton também voltou a disputar competições europeias, tendo chegado à quartas de final da Europa League na temporada 2019/20. Do elenco do Tottenham atualmente, Nuno já trabalhou com Matt Doherty. Em entrevista ao site oficial do clube, o diretor geral de futebol dos Spurs, Fabio Paratici, disse que a escolha por Nuno vem de uma vontade da diretoria de “implementar um estilo adaptativo que traz sucesso e permite que os jogadores se desenvolvam e prosperem”.

O treinador comentou que seu trabalho trará orgulho aos fãs. “Quando se tem um plantel com qualidade e talento, queremos que os adeptos se orgulhem e desfrutem. É um enorme prazer e uma honra (estar aqui), é uma alegria e estou ansioso para começar a trabalhar. Não temos nenhum dia a perder e devemos começar a trabalhar imediatamente, pois a pré-temporada começa em alguns dias”. A temporada 2021/22 da Premier League começa no dia 13 de agosto e o Tottenham estreia contra o atual campeão, Manchester City, no dia 15 de agosto, e já na segunda rodada encara o ex-time de Nuno. Em sétimo na temporada passada, o Tottenham conseguiu se classificar para a Conference League, uma nova competição entre clubes europeus.