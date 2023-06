Tottenham está interessado em contratar Bremer, diz jornal italiano

De acordo com o ‘The Telegraph’, clube londrino está de olho no zagueiro brasileiro há mais de um ano; defensor foi um dos destaques da Juventus na temporada

De olho na temporada 2023/24, o Tottenham está monitorando a situação do zagueiro brasileiro Bremer, que atualmente defende a Juventus. O clube londrino espera mais informações para tentar investir na contratação do defensor para a próxima temporada europeia, que começa em agosto. As informações foram divulgadas pelo jornal britânico “The Telegraph“. De acordo com o veículo, Bremer está no radar da equipe inglesa há mais de um ano, quando ainda defendia o Torino da Itália. Desde então, o brasileiro foi contratado pela Juventus por 41 milhões de Euros, assinando contrato até junho de 2027. Neste período, foi convocado por Tite para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Em uma temporada pela Juventus, disputou 43 jogos, todos como titular, marcando cinco gols e dando uma assistência. Um fator que pode facilitar a negociação, segundo o jornal, é que a empresa CAA Base, que agencia Bremer, também é responsável por jogadores como Richarlison, Son e Pedro Porro, todos do Tottenham. Para a atual temporada, além de Porro, o time de Londres confirmou a compra definitiva do meia sueco Kulusevski.