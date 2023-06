Kourtney Kardashian e Travis Barker anunciam sexo do primeiro filho

Casal anunciou a gravides da socialite na semana passada durante um show da banda blink-182 em Los Angeles; gênero do bebê foi revelado nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@kourtneykardash Kourtney Kardashian e Travis Barker assumiram relacionamento em 2021



A socialite e empresária Kourtney Kardashian, 44, e o baterista Travis Barker, 47, da banda Blink-182, anunciaram o sexo do primeiro filho do casal. A revelação foi feita neste sábado, 24, dias após o casal confirmar a gravidez. Em seu perfil no Instagram, Kardashian aparece sentada no colo de Travis em uma bateria. O músico começa a tocar uma espécie de rufo na bateria até que serpentinas azuis são lançadas e confirmam que o casal terá um menino. A gravidez foi revelada durante um show da banda em Los Angeles, quando Kourtney levantou um cartaz que informava a notícia. “Travis, estou grávida”, dizia a placa. Apesar de ser o primeiro filho do casal, o novo bebê não será uma experiência nova para nenhum dos dois. Travis já é pai de Landon, 29, e Alabama, 17, enquanto Koutrney tem três filhos: Mason, 13, Penelope, 10, e Reign, 8.

Confira vídeo do anúncio: