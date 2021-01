Tottenham vence o Brentford por 2 a 0 e está na final da Copa da Liga Inglesa

Time de José Mourinho espera o vencedor do duelo entre Manchester United e Manchester City, que acontece nesta quarta-feira, 06

Reprodução/ Twitter @Spurs_PT Son marcou o segundo gol da equipe na vitória contra o Brentford



O ano de 2021 começou bom para os Spurs. Nesta terça-feira, 05, o Tottenham venceu o Brentford por 2 a 0 e se classificou para a final da Copa da Liga Inglesa. A partida aconteceu no New Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres, e os gols foram marcados por Sissoko e Son. O time do técnico José Mourinho aguarda o vencedor do duelo de Manchester, entre Manchester United e Manchester City, que se enfrentam, nesta quarta-feira, 06, no Old Trafford, às 16h45 (horário de Brasília). A decisão será em 25 de abril, no Estádio de Wembley.

Os donos da casa fizeram um gol em cada tempo. O primeiro, aos 12 minutos de jogo, foi marcado por Sissoko, em bela cabeçada, após cruzamento pela esquerda de Sergio Reguilon. A defesa do Brentford, quarto colocado da segunda divisão da Inglaterra, falhou no posicionamento e deixou o atacante livre. O segundo foi marcado aos 25 minutos da etapa final, após linda jogada do setor ofensivo do Tottenham. Ndombele deu assistência para Son, que, em alta velocidade, bateu sem defesa para o goleiro Raya.

Para chegar a mais uma final da Copa da Liga Inglesa, o Tottenham, dono de quatro títulos (1971, 1973, 1999 e 2008) passou por Leyton Orient, Chelsea, e Stoke. Todos os duelos em jogos únicos e com mando de campo sorteado. Também dono de quatro títulos da competição, Mourinho venceu a atual equipe em 2015 quando conquistou a taça com o Chelsea. O técnico português foi campeão também em 2004/2005, 2006/2007 (ambos pelo Chelsea) e 2016/2017 (Manchester United).

*Com informações do Estadão Conteúdo