Presente de Fidel Castro, casa de Maradona em Cuba entra na lista de heranças

De acordo com o advogado argentino Maurício D’Alessandro, um filho do ex-presidente cubano ligou recentemente para informar sobre a residência, localizada em Havana, no Hotel ‘La Pradera’

Reuteurs Fidel Castro presenteou Diego Armando Maradona com uma casa em Havana, na capital de Cuba



O advogado argentino Mauricio D’Alessandro revelou nesta terça-feira, 5, que mais um item entrou na lista de heranças de Diego Armando Maradona, ícone do futebol que morreu em 25 de novembro de 2020 após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Trata-se de uma casa em Havana, na capital de Cuba, que foi entregue de presente ao ex-jogador por Fidel Castro, ex-presidente do país. Lá, de acordo com o advogado, vários objetos do craque podem ser encontrados.

De acordo com D’Alessandro, um filho de Fidel Castro ligou recentemente para informar sobre a residência, localizada no Hotel ‘La Pradera’, considerado o quartel general do craque em Cuba, onde chegou pela primeira vez em 18 de janeiro de 2000. Segundo relato do advogado, existem dezenas de objetos que pertenceram a Maradona no sótão casa, como cartas e fotos que bem poderiam ser usadas em um museu o ídolo. “A casa está intacta e disponível”, acrescentou.

Maradona viveu na capital cubana por cerca de quatro anos para tentar se reabilitar e deixar o seu vício em drogas para trás. Até hoje, o local é reconhecido como um dos principais centros de reabilitação, hospedando milhares de pessoas de todo o mundo para seus diferentes tratamentos. Quanto as heranças do maior ídolo esportivo da população argentina, D’Alessandro não sou estimar a quantia, já que o ex-jogador deixou propriedades e ativos em várias partes do planeta.