Treinador do Borussia Dortmund diz que lesão de Haaland não é grave

Reprodução Haaland sentiu o joelho na derrota do Dortmund para o Bayern de Munique



Erling Haaland sentiu dores no joelho e precisou ser substituído na derrota do Borussia Dortmund para o Bayern de Munique, na última terça-feira. De acordo com Lucien Favre, treinador da equipe aurinegra, não existe preocupação quanto as condições do atacante norueguês.

“Não acredito que ele vá se tornar desfalque. Tem algo no joelho, mas não sabemos o que é”, disse o comandante.

A princípio, não havia um problema físico visível, mas o ex-atacante norueguês Jan Age Fjortoft, que é comentarista, identificou o momento da lesão do compatriota, ocorrida aos 23 da etapa complementar. “Haaland se chocou com o árbitro (Tobias Stieler) e torceu o joelho. Por isso, teve que sair”, relatou no Twitter.

O Borussia Dortmund ainda não emitiu um boletim médico oficial sobre as condições do jovem jogador, que poderá perder o próximo compromisso do time, diante do Padeborn, no domingo (31).

Com apenas seis rodadas restantes para o término da Bundesliga, o Dortmund está com sete pontos a menos que o líder Bayern de Munique.

*Com EFE