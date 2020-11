Treinador da Argentina na Copa do Mundo de 2014 é internado

De com familiares de Alejandro Sabella, a morte de Diego Armando Maradona afetou muito o técnico

EFE Alejandro Sabella, ex-treinador da Seleção Argentina, está hospitalizado



Vice-campeão do mundo com a seleção argentina, o ex-treinador Alejandro Sabella foi internado nesta quinta-feira, 26, um dia após a morte do ex-jogador Diego Armando Maradona. De acordo com familiares do antigo atleta do Grêmio, a notícia a respeito do lendário camisa 10 “afetou muito” a ele, que se afastou do futebol por causa de alguns problemas de saúde. As informações foram divulgadas, inicialmente, pela Agência EFE e confirmadas pelo jornal “Olé”.

Campeão da Taça Libertadores, em 2009, com o Estudiantes de la Plata, e vice da Copa do Mundo com a Argentina, na Copa do Mundo de 2014, Sabella está afastado do futebol desde a realização do torneio realizado no Brasil, vencido pela Alemanha. Nos últimos anos, o treinador sofreu com um time de câncer, que não foi especificado por familiares, amigos e médicos. Sabella teve duas passagens pelo futebol brasileiro, primeiro atuando pelo Grêmio, entre 1985 e 1986, e depois pelo Corinthians, em 2005, como auxiliar do então técnico, o também argentino Daniel Passarella.

*Com informações da EFE