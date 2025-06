Treinador da Polônia deixa cargo após desentendimento com Lewandowski

Tensão entre os dois aumentou quando o técnico retirou do craque do Barcelona a função de capitão, passando a liderança para Piotr Zielinski; o maior artilheiro da história da seleção polonesa foi avisado por telefone

O treinador da seleção da Polônia, Michal Probierz, decidiu deixar o cargo após um desentendimento com o atacante Robert Lewandowski. A tensão entre os dois aumentou quando Probierz retirou Lewandowski da função de capitão, passando a liderança para Piotr Zielinski. O jogador expressou sua insatisfação com a maneira como foi comunicado sobre a mudança (por telefone) e anunciou que não jogaria mais pela seleção enquanto Probierz estivesse à frente da equipe. A ausência de Lewandowski teve um impacto significativo no desempenho da Polônia, que acabou perdendo para a Finlândia. Essa derrota complicou as perspectivas da equipe em relação à classificação para a Copa do Mundo de 2026. Lewandowski, que detém os recordes de mais jogos e gols pela seleção polonesa, já havia se afastado de um amistoso anterior devido ao cansaço.

Probierz assumiu a seleção polonesa em setembro de 2023, mas enfrentou desafios desde a classificação para a Eurocopa. A pressão sobre o treinador aumentou com a insatisfação de um dos principais jogadores da equipe, o que culminou em sua saída. O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesza, comentou sobre a situação, enfatizando a importância da responsabilidade dos treinadores em momentos de crise.

A demissão de Probierz levanta questões sobre o futuro da seleção e a necessidade de uma nova liderança que possa unir a equipe. A relação entre jogadores e comissão técnica é fundamental para o sucesso em competições internacionais, e a situação atual pode exigir uma reavaliação das estratégias da Federação.

