Bruno Henrique é denunciado por fraude esportiva e estelionato contra casas de apostas

Atacante e é acusado de forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro, para beneficiar apostadores ligados a ele

hiago Ribeiro/Agif/Estadão Conteúdo Bruno Henrique pode enfrentar uma pena de até 17 anos de prisão



O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, está no centro de uma polêmica que pode abalar sua carreira e a reputação do clube. Ele enfrenta acusações graves de fraude esportiva e estelionato, conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal. As acusações estão relacionadas a um suposto esquema de manipulação de cartões amarelos durante o Campeonato Brasileiro de 2023, especificamente em uma partida contra o Santos. Caso seja condenado, Bruno Henrique pode enfrentar uma pena de até 17 anos de prisão, conforme estipulado pelo Código Penal Brasileiro. A Justiça Federal ainda está avaliando se aceitará a denúncia, que também inclui um pedido de indenização de R$ 2 milhões pelos danos alegadamente causados pela manipulação.

As investigações que levaram a essas acusações começaram a partir de apostas suspeitas associadas à Confederação Brasileira de Futebol. A Polícia Federal, ao investigar o caso, mapeou dez pessoas próximas a Bruno Henrique. Uma conversa suspeita entre o jogador e seu irmão, capturada em celulares apreendidos, sugere a intenção de forçar um terceiro cartão amarelo. Apesar das evidências, Bruno Henrique nega veementemente as acusações. No entanto, o indiciamento já havia sido realizado pela Polícia Federal antes mesmo da denúncia formal do Ministério Público.

Enquanto isso, o Flamengo enfrenta uma série de turbulências internas. Além das acusações contra Bruno Henrique, o clube também lida com críticas em relação a outro jogador, Gerson, que está em vias de se transferir para o futebol russo. Essa negociação gerou descontentamento entre os torcedores e a diretoria do clube. Em meio a esse clima conturbado, o time embarcou para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes, tentando manter o foco no desempenho esportivo apesar das distrações fora de campo.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA