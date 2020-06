Treinador do Barcelona critica novo formato da Champions: ‘É pior para todos’

Reprodução Quique Setien é treinador do Barcelona



Quique Setién, treinador do Barcelona, reprovou o novo formato da Champions League, que será disputada com jogos únicos a partir das quartas de final. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (18), o técnico afirmou que o novo modelo do torneio prejudica todos os times.

“Acho que é pior, mas não apenas para o Barça, mas para todos. Com dois jogos você pode resolver um acidente. Agora você está jogando por si mesmo. Acho que todos nós preferimos jogar uma decisão dupla, mas as circunstâncias são o que são. Isso a UEFA decidiu e temos que nos adaptar”, opinou Setién.

No formato elaborado pela Uefa, os times farão uma maratona durante o mês de agosto, na cidade de Lisboa, em Portugal. Antes disso, no entanto, as quatro partidas (Juventus x Lyon, Barcelona x Napoli, Bayern x Chelsea e Manchester City x Real Madrid) restantes das oitavas precisam ser realizadas.

O Barcelona empatou com o Napoli em 1 a 1, fora de casa, no primeiro confronto. A volta, entretanto, ainda não tem uma sede definida, podendo ser no Camp Nou ou em solo português.

“Estamos passando por muitas circunstâncias novas e essa é outra. O que espero é que joguemos contra o Napoli na nossa casa porque jogamos a primeira mão lá, com muita gente torcendo por eles”, disse o técnico do time catalão.

Na próxima sexta-feira (19), o Barcelona volta a campo para enfrentar o Sevilla, fora de casa, em partida válida pela 30ª rodada do Espanhol. Os blaugranas lideram a competição com cinco pontos de diferença para o Real Madrid, que tem um jogo a menos.