Três atletas testam positivo para covid-19 e jogo do Campeonato Russo é adiado

EFE/Georgi Licovski/Archivo Campeonato Russo teve jogo adiado após atletas testarem positivo



O jogo entre Krasnodar e Dínamo de Moscou, que deveria acontecer neste domingo, pelo Campeonato Russo, foi adiado para 19 de julho, devido à descoberta de três casos de infecção pelo novo coronavírus na equipe da capital, segundo informou a União de Futebol da Rússia.

A decisão foi tomada durante uma reunião do Comitê Executivo da federação local, que divulgou a mudança da data da partida por meio de comunicado.

O volante burquinês Charles Kaboré, o meia camaronês Clinton N’Jie e o meia polonês Sebastián Szymanski foram os que deram positivo em teste para o novo coronavírus. Após o exame, todos foram orientados a entrar em período de isolamento social.

O Dínamo de Moscou jogaria na casa do Krasnodar, dois dias depois de uma polêmica no futebol da Rússia, com o Rostov precisando enfrentar o Sochi com jogadores da base, já que todo o time principal entrou em isolamento, após seis casos positivos na delegação.

Os jovens da equipe, que ficaram três meses sem treinar, entraram em campo, até saíram na frente, mas acabaram perdendo por 10 a 1, o que gerou muitas críticas à federação, por não adiar a partida, e colocar em risco os atletas.

*Com Agência EFE