Turquia vence República Tcheca por 2 a 0 e garante vaga nas oitavas da Euro

Turcos ficaram com o segundo lugar do Grupo F, de Portugal, e enfrentam a Áustria na próxima fase da competição

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Cenk Tosun da Turquia e companheiros comemoram após vencer a partida de futebol do grupo F do UEFA EURO 2024



A Turquia venceu a República Tcheca por 2 a 1 nesta quarta-feira (26) e se classificou para as oitavas de final da Eurocopa. Com 6 pontos, os turcos terminam em segundo lugar do Grupo F, atrás de Portugal, que concluiu a fase com a mesma pontuação depois de perder por 2 a 0 para a Geórgia (3ª, com 4 pontos), enquanto os tchecos (1 ponto) ficaram em último lugar e foram eliminados. A Turquia vai enfrentar a Áustria nas oitavas de final, na terça-feira, em Leipzig. A República Checa se complicou ainda na primeira metade do primeiro tempo. Barak levou dois cartões amarelos com menos de 20 minutos e deixou a sua equipe com dez homens. Principal peça ofensiva da seleção turca, Güler levou perigo nas jogadas individuais e teve duas grandes chances de balançar a rede. A primeira foi em uma tentativa de voleio. Nos acréscimos, ele perdeu chance clara chutando para fora. A tensão tomou conta das duas equipes e os jogadores se estranharam em um lance de ataque da Turquia. Yildiz tentou o drible na linha de fundo e atingiu Hranac. O zagueiro tentou o revide e a confusão se estabeleceu em campo.

Na volta para o intervalo, a Turquia continuou melhor em campo e inaugurou o placar em um gol chorado. Após uma blitz do ataque rival, Stanek fez defesa parcial e Yüsek teve a chance do chute. Ele preferiu abrir no lado esquerdo e Calhanoglu, em arremate cruzado, fez 1 a 0 aos cinco minutos. Mesmo com um a menos, a República Checa não desistiu da partida e buscou a igualdade em um lance confuso. Chory disputou a bola com Günok e Akaydin evitou o gol em cima da linha. Soucek pegou a sobra e estufou a rede para fazer 1 a 1, aos 20 minutos. Após checagem do VAR, o gol foi confirmado. No final do confronto, a República Checa foi para o tudo ou nada, mas a Turquia soube se defender, e no fim, em jogada individual, Tosun fez o gol da vitória e da classificação à próxima fase.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo