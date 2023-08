Uefa adia partida da Liga dos Campeões após morte de homem em briga de torcidas de AEK Atenas e Dinamo Zagreb

Um torcedor grego foi esfaqueado até a morte durante o conflito ocorrido na noite da última segunda-feira, 7

A Uefa anunciou que adiou a partida entre AEK Atenas (Grécia) e Dinamo Zabreg (Croácia), prevista para acontecer na tarde desta terça-feira, 8, na capital grega, pela fase eliminatória da Liga dos Campeões. Em comunicado, a entidade informou que precisou suspender o jogo após um homem grego ser esfaqueado até a morte durante uma briga entre torcedores dos dois clubes. “A Uefa lamenta da forma mais veemente possível os terríveis incidentes ocorridos em Atenas na noite passada e que resultaram na perda de uma vida. Ao expressar nossas mais profundas condolências à família da vítima, ao AEK Athens FC e seus torcedores, gostaríamos de reiterar que a violência não tem lugar em nosso esporte e esperamos que os responsáveis ​​por este ato terrível sejam presos e entregues à justiça sem o menor atraso. Na sequência da violência de ontem e em consulta com as autoridades locais, a Uefa decidiu que não estão reunidas as condições para o jogo entre o AEK Athens FC e o GNK Dinamo, esta noite”, comunicou. Assim, o órgão definiu que o jogo será realizado no outro sábado, 19. Além disso, os torcedores do Dinamo Zagreb estarão impedidos de entrar no estádio do AEK.