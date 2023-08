Ícone do futebol italiano, Gianluigi Buffon anuncia aposentadoria aos 45 anos com vídeo emocionante; assista

Goleiro surgiu no Parma, marcou época na Juventus e ainda defendeu o Paris Saint-Germain

Juventus/ Divulgação Buffon foi um dos melhores goleiros de todos os tempos



Lenda do futebol mundial, o italiano Gianluigi Buffon anunciou nesta quarta-feira, 2, que está se aposentando do futebol. Campeão do mundo com a Itália em 2006, o goleiro surgiu no Parma, marcou época na Juventus e ainda defendeu o Paris Saint-Germain por um breve período. Nos últimos dois anos, retornou ao clube que o lançou para o futebol. Através das redes sociais, o agora ex-jogador de 45 anos postou um vídeo emocionante. “Isso é tudo, pessoal! Você me deu tudo. Eu te dei tudo. Nós fizemos isso juntos”, escreveu Buffon, na legenda.

Além do título mundial com a “Azurra”, o goleiro foi vice-campeão na Eurocopa de 2012 e ficou com o terceiro lugar na Copa das Confederações de 2013. No Parma, Buffon ganhou a Copa da Uefa (1998/1999), a Supercopa da Itália (1999) e a Copa da Itália (1999). O auge, entretanto, ocorreu com a camisa da Juventus, entre 2001 e 2018. Ao todo, foram 22 taças conquistadas, sendo dez do Campeonato Italiano. Em termos de títulos pessoais, o arqueiro foi escolhido para o time do Ano da UEFA em 2003, 2004, 2006, 2016 e 2017. A lenda ainda foi eleita o melhor Goleiro do Mundo pela IFFHS em 2003, 2004, 2006, 2007 e 2017.