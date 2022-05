Uefa anuncia inquérito independente sobre confusão na final da Liga dos Campeões

Partida começou atrasada por invasão de torcedores ingleses no Stade de France

EFE/EPA/MOHAMMED BADRA Stade de France ficou lotado na final da Liga dos Campeões



A Uefa anunciou nesta segunda-feira, 30, que encomendou um relatório independente sobre os acontecimentos da final da Liga dos Campeões masculina, em Paris, no último sábado. A partida entre Liverpool e Real Madrid começou com mais de 20 minutos de atraso depois que diversos torcedores do time inglês invadiram o Stade de France. A entidade examinará a tomada de decisão, a responsabilidade e os comportamentos de todas as entidades envolvidas no evento. O deputado Tiago Brandão Rodrigues, membro da Assembleia da República e Presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente e da Energia de Portugal irá liderar a produção do documento. Ele já fez parte do membro do Conselho da Fundação da Agência Mundial Antidoping de 2019 a 2021. O governo francês alegou que a venda de ingressos falsos foi a causa da confusão.