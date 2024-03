Uefa considera aumentar número de jogadores na Eurocopa

Seleções querem 26 em vez de 23 convocados em cada seleção; torneio será realizado na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho

A Uefa está considerando a possibilidade de aumentar o número de jogadores nas delegações que vão participar da Eurocopa na Alemanha. Atualmente, o limite é de 23 atletas, mas a entidade pode elevar esse número para 26 nomes, atendendo a um pedido dos treinadores. Com mais opções, os técnicos teriam mais facilidade para lidar com lesões e escalar as equipes. Para discutir essa questão, a Uefa planeja realizar um evento no início de abril, onde pretende ouvir os técnicos das seleções classificadas. O objetivo é debater e chegar a um consenso sobre o número de convocados para o torneio. O encontro reunirá os treinadores e dirigentes das 24 seleções em Düsseldorf, na Alemanha. Ronald Koeman, técnico da Holanda, destacou a importância de ampliar o elenco devido ao alto índice de lesões no futebol atual. Para ele, limitar a equipe a 23 jogadores é algo “absurdo” diante das circunstâncias atuais. Já Gareth Southgate, treinador da Inglaterra, ressaltou que a possibilidade de convocar 26 atletas traria “mais opções” e “conforto” na hora de montar as escalações. A Euro-204 começará em 14 de junho e será finalizada no dia 14 de julho.

