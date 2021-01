Uefa divulga time ideal de 2020 com Neymar, Messi, CR7 e Lewandowski no ataque

Votação popular também elegeu as 11 melhores jogadoras do ano; foi a primeira vez que o futebol feminino foi incluído na votação

Manu Fernandez/EFE Neymar esteve fora das principais premiações do ano passado



A Uefa anunciou nesta quarta-feira, 20, o resultado da votação popular que elegeu o time ideal da temporada de 2020. De acordo com a entidade, no 20º ano da votação, foram contabilizados mais 6 milhões de votos e, pela primeira vez, os participantes puderam escolher representantes para o 11 ideal do futebol feminino. A escolha foi feita a partir da lista de 50 jogadores/as de elite de clubes das 55 federações membros da UEFA. Entre os homens, Neymar figurou no ataque ao lado de Cristiano Ronaldo, Messi e Lewandowski. Lembrando que o brasileiro ficou de fora das principais premiações do ano passado. Três dos escolhidos apareceram pela primeira vez na seleção do ano: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Thiago Alcântara (Bayern de Munique/Liverpool) e Alphonso Davies (Bayern de Munique).

Já no time das mulheres, nenhuma brasileira figurou entre as melhores. O grande destaque ficou para a equipe do Lyon, campeã da UEFA Women’s Champions League na temporada passada, que emplacou seis jogadoras na seleção do ano. Pernille Harder, eleita a melhor jogadora do ano da UEFA e da Fifa em 2020, foi escolhida para o ataque junto com Delphine Cascarino (Olympique Lyonnais), Sara Björk Gunnarsdóttir (Wolfsburg/Olympique Lyonnais) e Daniëlle van de Donk (Arsenal). Confira a lista completa abaixo:

🚨It's here!🚨 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!

🎉🙌 Read more on the chosen XI here⬇️ Who is going to have an even better 2021? 🔮 — UEFA (@UEFA) January 20, 2021