Futebol no Fortnite: Santos e Bahia são únicos brasileiros escolhidos para game; veja lista

Ao todo, 23 equipes foram selecionadas para terem seus uniformes adaptados para skins no jogo; comemoração clássica de Pelé também estará disponível

Reprodução Kit do Santos terá também comemoração de Pelé



O futebol tem mais uma vertente no mundo dos games. Além do Fifa e PES, em 23 de janeiro algumas das equipes mais conhecidas no mundo estarão no Fortnite, jogo eletrônico multijogador online, com um mundo de muitas experiências. Ao todo, 23 clubes foram selecionados para terem seus uniformes adaptados para skins no batlle royale, entre eles apenas dois brasileiros: Santos e Bahia. Além de escolher os uniformes, os gamers poderão conquistar ou comprar dois novos gestos, incluindo o Drible com Estilo e o lendário Soco no Ar de Pelé. “Estamos animados com a parceria com o Santos FC para trazer ‘o jogo bonito’ para os fãs de Fortnite de todo o mundo enquanto eles se enfrentam em torneios competitivos, experimentam novos modos de jogo criativos e celebram o futebol global”, comemorou Nate Nanzer, Head of Global Partnerships da Epic Games em comunicado divulgado pelo Santos. Em suas redes sociais, o Bahia também comemorou a chance de estar no “maior jogo do planeta”. Para dar o pontapé inicial na parceria, as equipes irão se enfrentar em um “Campeonato da Revanche” e é possível se inscrever para desbloquear o jogo.

🕹 Esquadrão é um dos dois clubes do Brasil – e 23 no mundo – a entrar no @Brasil_Fortnite, "maior jogo do planeta", com 350 milhões de usuários ➡️ https://t.co/r7oZ2MydwU #BBMP pic.twitter.com/jzzFum3aDD — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 19, 2021

Confira abaixo a lista completa de clubes que estarão no Fortnite: