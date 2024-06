Uefa impõe multas a Albânia e Sérvia por mau comportamento de torcedores na Eurocopa

Punições totalizaram 10 mil euros (mais de R$ 50 mil) para cada país, por exibirem faixas nacionalistas consideradas provocativas e inadequadas para eventos esportivos

Odd ANDERSEN / AFP Apoiadores da Albânia seguram uma placa que diz "Kosovo é a Albânia" durante o UEFA Euro 2024



A UEFA impôs multas às federações de futebol da Albânia e da Sérvia devido ao comportamento de seus torcedores durante jogos da Eurocopa. As punições totalizaram 10 mil euros (mais de R$ 50 mil) para cada país, por exibirem faixas nacionalistas consideradas provocativas e inadequadas para eventos esportivos. Os torcedores albaneses mostraram uma faixa com um mapa que ampliava as fronteiras de seu país até territórios de nações vizinhas, durante a partida contra a Itália. Enquanto os torcedores sérvios exibiram uma bandeira que incluía Kosovo, território independente, e o slogan “Não à rendição”, no confronto contra a Inglaterra. Além das multas, a UEFA abriu uma investigação sobre alegada discriminação por parte dos fãs sérvios. A federação de futebol do Kosovo formalizou uma queixa à entidade europeia. A Albânia também foi multada em 27.375 euros (mais de R$ 160 mil) por outros incidentes, como o uso de fogos de artifício e invasão de campo. As sanções foram anunciadas após a Albânia empatar com a Croácia, no Grupo B da Eurocopa. Já a Sérvia terá que pagar uma quantia adicional de 4.500 euros (mais de R$ 26 mil) devido ao comportamento de seus torcedores, que arremessaram copos de cerveja durante os jogos. A FIFA já havia lidado com situação semelhante durante a Copa do Mundo de 2022.

*Reportagem produzida com auxílio de IA