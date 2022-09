Uefa mantém Manchester United x Real Sociedad e promove homenagens à rainha Elizabeth II

A partida está marcada para começar às 16 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 9, e é válida pela rodada de abertura da fase de grupos da Liga Europa

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo comemorando gol marcado com a camisa do Manchester United



A Uefa não adiará a partida entre Manchester United e Real Sociedad, marcada para começar às 16 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 9, e válida pela rodada de abertura da fase de grupos da Liga Europa. Após a confirmação da morte da rainha Elizabeth II, o clube inglês informou que o jogo está mantido. “Seguindo as instruções da FA e da Uefa, o jogo desta noite da Europa League contra a Real Sociedad será disputado em Old Trafford, conforme o planejado”, diz o comunicado do United, que anunciou homenagens à histórica monarca. “Um minuto de silêncio será realizado antes do pontapé inicial, o que permitirá que as equipes, árbitros e todos os presentes prestem seus respeitos à Vossa Majestade, a Rainha. Ambas as equipes usarão braçadeiras pretas e as bandeiras em Old Trafford serão hasteadas a meio mastro como sinal de nosso maior respeito”, comunicou.