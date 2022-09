Chelsea demite Thomas Tuchel após derrota na estreia da Liga dos Campeões 

Contratado no início do ano passado, o alemão levou a equipe aos títulos da Liga dos Campeões 2020/2021, da Supercopa da Uefa 2021 e do Mundial de Clubes 2021

EFE/EPA/VINCE MIGNOTT Thomas Tuchel foi demitido pelo Chelsea



A nova diretoria do Chelsea, liderada pelo empresário norte-americano Todd Boehly, mostrou que não tem muita paciência ao demitir o técnico Thomas Tuchel, na manhã desta quarta-feira, 7. Em comunicado, a nova cúpula, que comprou o clube londrino do magnata russo Roman Abramovich, agradeceu os serviços prestados pelo treinador e anunciou que já está procurando um substituto. A decisão acontece após um péssimo início de temporada dos “Blues”, que é apenas o sexto colocado no Campeonato Inglês e foi derrotado pelo Dínamo de Zagreb (Croácia), na tarde da última terça-feira, na rodada de abertura da Liga dos Campeões. “A nova gestão já está comandando o clube há 100 dias e, no trabalho duro para levar o time adiante, os novos proprietários acreditam que é o momento certo para fazer esta transição no time”, declarou a agremiação, a que mais investiu em reforços na última janela de transferências, desembolsando quase 282 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão). Contratado no início do ano passado, o alemão levou a equipe aos títulos da Liga dos Campeões 2020/2021, da Supercopa da Uefa 2021 e do Mundial de Clubes 2021. O último foi obtido com vitória na prorrogação sobre o Palmeiras, em fevereiro.