Uefa promete punir jogadores que intimidarem árbitros na Eurocopa

A Uefa promete punir jogadores que intimidem árbitros durante a Eurocopa deste ano. Em reunião com os treinadores das seleções participantes, a entidade reforçou a importância de coibir qualquer comportamento que busque intimidar ou cercar os árbitros e assistentes durante os jogos do torneio. O diretor de arbitragem da Uefa, Roberto Rosetti, destacou a necessidade de os jogadores demonstrarem respeito pelos homens do apito. Ele ressaltou que o comportamento inadequado dos atletas é um problema e pode prejudicar o andamento das partidas. Durante o encontro com os 24 técnicos das seleções classificadas para a Eurocopa, Rosetti solicitou a colaboração dos treinadores para garantir que seus jogadores ajam de forma respeitosa em relação à arbitragem. A Uefa está preocupada com a possibilidade de jogadas violentas e muitas interrupções nas partidas devido às marcações de faltas. A Euro está marcada para acontecer na Alemanha, entre os dias 14 de junho e 14 de julho.

