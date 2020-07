Vagner Love assina contrato de seis meses com clube do Cazaquistão

Ex-Corinthians, atacante de 36 anos fechou com o Kairat, seu nono time na carreira

Reprodução Vagner Love fechou com o Kairat, do Cazaquistão, até o final do ano



Dois dias depois de sua chegada ao Casaquistão, o atacante brasileiro Vagner Love assinou nesta quarta-feira, após passar por exames médicos, um contrato de seis meses com o Kairat, clube que lidera o campeonato nacional. De acordo com a direção do time, o vínculo do ex-jogador do Corinthians tem a possibilidade de prorrogação ao final desse período.

“Oficialmente, o Kairat Football Club contratou o atacante brasileiro Vagner Love. Vagner Silva de Souza é mais conhecido por nossos fãs por suas excelentes atuações no CSKA Moscou, com o qual venceu a Copa da Uefa e também ganhou 13 outros títulos, incluindo três Campeonatos Russos”, informou o clube Casaque em um post nas redes sociais.

A ida de Vagner Love para o Casaquistão havia sido confirmada pelo próprio jogador no final de junho. O atacante de 36 anos teve o seu contrato com o Corinthians rescindido no início do mês passado e desde então estava livre no mercado.

O Kairat será o nono clube de sua carreira. No Brasil, Vagner Love começou no Palmeiras e atuou pelo Flamengo, além do Corinthians. No exterior, o atacante defendeu o CSKA Moscou (Rússia), Shandong Luneng (China), Monaco (França) e os turcos Alanyaspor e Besiktas. Também teve convocações para a seleção brasileira, na qual participou das conquistas das edições de 2004 e 2007 da Copa América.

No entanto, a empolgação pela estreia terá de ser freada. A sua chegada ao Casaquistão acontece depois de, na última sexta-feira, o Campeonato Casaque ter sido suspenso pela segunda vez devido à pandemia do novo coronavírus, que colocou medidas restritivas adicionais no país como a suspensão de eventos esportivos pelo menos por duas semanas.

Vagner Love é a principal contratação do Kairat, que ocupa a primeira posição no campeonato nacional após quatro rodadas – são três vitórias e apenas uma derrota. Nesta temporada, pelo Corinthians, o atacante havia marcado um gol em sete jogos.

*Com Estadão Conteúdo