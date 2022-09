Vai pra Copa? Gabriel Jesus confirma contato com comissão técnica da seleção, mas faz mistério

Atacante ficou de fora da convocação para últimos amistosos antes do Mundial mesmo vivendo boa fase no Arsenal, líder da Premier League

Reprodução/ Twitter @gabrieljesus9 Atacante de 25 anos vive boa fase no Arsenal, líder da Premier League



A última convocação de Tite para os amistosos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia antes da estreia na Copa do Mundo no Catar, chamou atenção dos torcedores por uma ausência: Gabriel Jesus. O atacante de 25 anos vive boa fase no Arsenal, tendo marcado quatro gols e dado três assistências em oito jogos. Muitos especulam que foi apenas um teste do treinador para outros jogadores e que Jesus está garantido na Copa. Em entrevista ao jornalista João Castelo-Branco, da ESPN Brasil, o atleta confirmou que houve contato da comissão técnica da seleção após a convocação. “Respeito bastante a decisão do treinador. Respeito muito o Tite e todo o staff. Sou brasileiro e vou sempre torcer pela seleção. Respeito os outros jogadores, que têm muita qualidade. Vou continuar tentando fazer meu melhor para ter uma oportunidade novamente”, disse. Questionado sobre o teor da conversa com a comissão, Jesus riu e saiu andando. Tite poderá levar 26 jogadores ao Catar. A convocação para o Mundial acontecerá em 7 de novembro. O Brasil estreia em 24 de novembro, contra a Sérvia.