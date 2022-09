Mundial de Surfe anuncia calendário de 2023 com dez etapas e vaga para Paris 2024

Temporada começa em janeiro, no Havaí, e termina em agosto; a etapa do Rio está marcada para acontecer entre os dias 23 de junho e 1º de julho

Reprodução/WSL Filipe Toledo, o Filipinho, foi o campeão mundial de 2022



Poucos dias após o título de Filipinho e Stephanie Gilmore, o Circuito Mundial de Surfe (WSL) divulgou nesta segunda-feira, 19, o calendário do Championship Tour 2023, com dez etapas (masculina e feminina), o corte na elite no meio da temporada e o Finals para decidir os títulos mundiais. A etapa brasileira em Saquarema, no Rio de Janeiro, será de 23 de junho a 1º de julho na Praia de Itaúna. O CT 2023 será o principal caminho de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. “Estamos orgulhosos com a nova estrutura que desenvolvemos e vimos que foi um grande sucesso ao longo da temporada”, disse Jessi Miley-Dyer, vice-presidente de circuitos e competições da WSL. “O calendário de 2023 oferece a melhor plataforma possível e continuará impulsionando o melhor surfe do mundo. Foi incrível ver as mulheres voltarem a competir no Taiti depois de 16 anos e, em 2023, todas as etapas serão combinadas com as categorias masculina e feminina novamente e com igualdade na premiação para homens e mulheres”, completou. Erik Logan, CEO da WSL, também falou de sua expectativa para o ano que vem. “Após o incrível momento e marcos históricos que atingimos em 2022, seguiremos construindo nossa plataforma global para progredir e elevar o surfe profissional em todo o mundo”, afirmou. “O Championship Tour totalmente combinado no próximo ano vai classificar os primeiros 18 surfistas para os Jogos Olímpicos de 2024”. As dez etapas serão disputadas em sete países, com início em janeiro no Havaí. O corte na elite no meio da temporada mais uma vez vai acontecer em Margaret River, na Austrália.

Confira o calendário:

1ª etapa: 29 de janeiro a 10 de fevereiro: Billabong Pro Pipeline, em Banzai Pipeline, Havaí

2ª: 12 a 23 de fevereiro: Hurley Pro Sunset Beach, em Sunset Beach, Havaí

3ª: 8 a 16 de março: MEO Rip Curl Portugal Pro, em Supertubos, Portugal

4ª: 4 a 14 de abril: Rip Curl Pro Bells Beach, em Bells Beach, Austrália

5ª: 20 a 30 de abril: Margaret River Pro, em Margaret River, Austrália; corte na elite de 36 para 24 homens e 18 para 12 mulheres

6ª: 27 e 28 de maio: Surf Ranch Pro, em Lemoore, Califórnia, EUA

7ª: 9 a 18 de junho: Surf City El Salvador

8ª: 23 de junho a 1º de julho: Rio, Saquarema, Brasil

9ª : de 13 a 22: Corona Open J-Bay em Jeffreys Bay, África do Sul

10ª: de 11 a 20 de agosto: SHISEIDO Tahiti Pro em Teahupo´o, Polinésia Francesa

*Com informações do Estadão Conteúdo