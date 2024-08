‘Vamos melhorar muito durante o resto da temporada’, diz Rodrygo após título da Supercopa

Titular na vitória sobre a Atalanta, atacante visa entrosamento com novas contratações e mira mais troféus no novo ciclo

EFE/ Mariscal Redrygo na partida contra a Atalanta na última quarta



O atacante Rodrygo, do Real Madrid, afirmou nesta quarta-feira (15), após a conquista da Supercopa Europeia, com vitória de 2 a 0 sobre a Atalanta, que buscará se entrosar com Kylian Mbappé assim como fez com Jude Bellingham e que acredita em uma melhora crescente da equipe ao longo da temporada. “Acredito que será como eu fazia com Vini e Jude. Agora chegou outro, um dos melhores do mundo está conosco. O técnico pede para que a gente troque bastante de posição, sem ficar parados”, contou em entrevista à “Movistar Plus”. Após um primeiro tempo sem gols em Varsóvia, o Real Madrid venceu a Atalanta ao balançar as redes com Valverde e o estreante Mbappé, que disputou sua primeira partida oficial pelo clube espanhol.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Treinamos pouco, mas todos estamos dispostos a estar prontos o quanto antes. Estamos melhorando. Ainda vamos melhorar muito durante o resto da temporada. O campo estava um pouco seco, melhorou no segundo tempo porque ficou mais molhado, e foi outro jogo. Estamos bem e vamos continuar treinando para melhorar. É um prazer estar neste time”, analisou. Rodrygo disse estar muito contente e enfatizou a importância de iniciar a temporada com a conquista de um título.

“É o que queríamos, começar assim, com títulos. Isso nos dá muita confiança para o restante da temporada, que sabemos que será muito longa. Estou contente”, comentou.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Keller