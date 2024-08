Torcedor do Botafogo é flagrado fazendo gestos racistas após partida com o Palmeiras

Glorioso se posicionou nas redes sociais e reiterou o compromisso contra atos racistas

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Botafogo ganhou de 2 a 1 do Palmeiras na última quarta-feira (14)



Na noite da última quarta-feira (14), entre a partida do Botafogo e Palmeiras, um torcedor do time glorioso foi flagrado fazendo gestos racistas em direção dao time alviverde. O torcedor, um homem, imita um macaco e passa a mão na pele. O vídeo já está circulando na internet e o clube usou suas redes sociais para se manifestar sobre o caso. “O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida de hoje, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito”, disseram na conta do X (antigo Twitter).

