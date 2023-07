Van der Sar permanece internado em UTI após AVC, mas não corre risco de morte

De acordo com a esposa do holandês de 52 anos, Annemarie van der Sar, o ídolo do Ajax e do Manchester United segue estável

O ex-goleiro Edwin Van der Sar permanece internado numa unidade terapia intensiva (UTI) após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), na última sexta-feira, 7. De acordo com a esposa do holandês de 52 anos, Annemarie van der Sar, o ídolo do Ajax e do Manchester United segue estável e não corre risco de morte. “Edwin ainda está na UTI, mas em estado estável. Ele não corre risco de morte. Toda vez que o visitamos, ele se comunica. Temos de esperar pacientemente para ver como a situação dele evolui”, disse a mulher, em comunicado divulgado pelo Ajax nesta terça-feira, 11. Van der Sar sofreu o AVC enquanto passava as férias com a família, na Croácia. Ele precisou ser transferido de helicóptero para um hospital local.

Formado nas categorias de base do Ajax, Van der Sar começou sua carreira em 1990 e se destacou no clube. Ao todo, o goleiro conquistou 14 títulos em nove anos, sendo o principal deles a Liga dos Campeões de 1994/95. Seu auge, entretanto, foi no Manchester United. Com a camisa dos “Diabos Vermelhos”, o arqueiro também faturou o principal torneio da Europa em 2007/08, além do tetra do Campeonato Inglês. Ao todo, foram 12 taças pela agremiação britânica. Pela seleção nacional, vestiu a camisa da Holanda em 130 oportunidades, participando de três edições da Copa do Mundo (1994, 1998 e 2006). Aposentado dos gramados desde 2011, chegou a ser diretor do Ajax, mas renunciou o cargo no início de 2023 após sofrer muitas críticas.